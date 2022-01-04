عمرو أديب معلقا على تسريبات فكري الهواري: لو الكلام ده حقيقي هيكون مصيبة.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على القبض على فكري الهواري مدير أسواق هايبر وان، قائلا: "الساعات القادمة سيكون هناك رد من النيابة العامة على تلك التسريبات، محتاجين حد يفهمنا ويقولنا كلام الراجل ده حقيقي ولا لا".

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "تم القبض عليه علشان فيه فيديوهات اتسربت ليه فيها فساد.. أنا واقف عند حتة الفيديوهات بتاعته بتتكلم على شخص يدير منطقة 6 أكتوبر ويخلص أي قضة أو مشكلة هناك".

وأشار: "أنا هكون حسن النية ونحن أمام أمرين أن الكلام دا هجس أو الكلام يكون حقيقي ويكون كدا مصيبة المصايب.. ولو فيه راجل حقيقي لازم يتجاب كل الفساد اللي وراه"، مردفا: "وارد جدا يكون كلامه مجرد "نخع وهجس"، وميكونش يعرف حد، أو إن الفيديوهات بتاعته كانت نوع من أنواع التباهي، ويبدو أن هذا الرجل كان نافذا، ولكن لو الكلام ده حقيقي هيكون مصيبة ولازم يتجاب كل الفساد اللي معاه".

وأوضح: "ده ميتسبش ولازم نعرف هل هو مدعي أو الفيديوهات المسربة صحيحة، فيه ريحة فساد والناس بتهري ولازم يكون هناك بيان واضح وشفاف من أجهزة التحقيق، مينفعش تسيبوا الناس كده من غير توضيح".