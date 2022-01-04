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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة المنوفية: توزيع 23 ألف كارت ذكى للفلاحين وضبط مبيدات ومخصبات مجهولة

صدى البلد

اكد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية  بأنه جارى توزيع (22) ألف و (887)  ألف كارت فلاح ، فضلا عن اعتماد وتسجيل عدد (343) ألف و (630) إستمارة تمهيدا لاستصدار كارت الفلاح.

 وتابع بأن  " الكارت  الذكى  للفلاح " سيساهم وبشكل ملحوظ فى تسهيل إجراءات  صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية ، وكذا المساعدة في رسم السياسة الزراعية من تحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية ، مؤكدا على أن هناك مرونة فى التعامل مع المزارعين  خلال صرف الأسمدة بكارت الفلاح جنبا إلى جنب بالصرف الورقى .


كما أشار  وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى استمرار شن الحملات المكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتصدي  لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة ، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ (10) حالات تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة (١٢١١) م2 بما يعادل ( ٦قيراط و ٢٣ سهم) ، فضلا عن تحرير محضر تقسيم بحوض الرزقة بناحية شنوان بشبين الكوم على مساحة (273م)  

ولفت إلى استمرار الحملات التفتيشية  والرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من نوعية السلع الزراعية والحد من انتشار وتداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها ، و ضبط (123) عبوة من المبيدات والمخصبات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة ، كما تم تحرير (6) محاضر بعدد من المخالفات والتحفظ المؤقت على (3) شاحنات بها مبيدات مستوردة  ، كما أكد على المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير ونقلها أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية و تطهير مسافة طولية (3) كم و (700) متر من المساقى بمختلف مراكز ومدن المحافظة .


و أوضح وكيل وزارة الزراعة بأنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية  ومنها منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المحافظة دعماً لجهود الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وإحداث مردود إيجابي على أسعار السوق ، حيث تم افتتاح منفذين لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بمقر مديرية الزراعة ، وبالإدارة الزراعية ببركة السبع ، وجارى تجهيز المنفذ الثالث بالإدارة الزراعية بقويسنا ، مؤكدا بأن هذه المنافذ آمنة ومطابقة لكافة المواصفات والاشتراطات الصحية ، فضلا عن أن السلع ذات جودة عالية وبأسعار لا تقبل المنافسة وبكميات كبيرة تتناسب مع حجم الإقبال عليها .


وأشار وكيل وزارة الزراعة بأنه تم عقد إجتماع بالحملة القومية للقمح للوقوف على الحالة العامة لزراعات القمح وإتباع الإجراءات مكافحة الحشائش والتواصل مع المزارعين لتوعيتهم بالنواحي الإرشادية لزراعة محصول القمح و الفحص والاكتشاف المبكر لأي إصابة بمرض الصدأ الأصفر ، مشيرا إلى أنه تم عقد (35) ندوة بمختلف مراكز المحافظة فى مجالات (مكافحة الحشائش فى القمح ـ ـ الرى الحديث ـ تطوير مراكز تجميع الألبان ـ المعاملات التى تجرى على البصل والبطاطس ـ بنجر السكر ـ إرشاد حيوانى ـ أعلاف ـ الكومات السمادية ـ ترشيد استهلاك المياه ـ الفراولة ـ انفلوانزا الطيور ـ ملوثات الغذاء ـ العمليات الفنية للقمح ـ  التشتية فى الحيوانات) .


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية  على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة   لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب  وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة  وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية الكارت الذكي مديرية الزراعة

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