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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

قضية بسنت ضحية الابتزاز
قضية بسنت ضحية الابتزاز

تمكن ضباط المباحث الجنائية بـ مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على شخصين متهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

ضبط المتهمين في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

بعد واقعة انتحار فتاة الغربية.. مقترح برلماني لتشديد عقوبة «الابتزاز الإلكتروني»

ضبط المتهمين

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام  في تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "إبراهيم. ا" و "عبدالحميد. ش" ، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

ولمتابعة المزيد حول أخبار فتاة الغربية بسنت خالد .. تابع الفيديو جراف التالي:

ضباط المباحث الجنائية مديرية امن الغربية قطاع الأمن العام بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني

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