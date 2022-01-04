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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو يفتتح موسم الانتقالات الشتوية بضم نجم الإسماعيلي

شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي
شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي

حسمت إدارة نادي فاركو أولى صفقاتها خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، بالتعاقد مع شكري نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

 ونجح فاركو في الحصول على توقيع اللاعب لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي لخوض المنتخب الوطني منافساته في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الجاري.


وجاء التعاقد مع شكري نجيب لمدة اربع سنوات بناء علي رغبة مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو لدعم خط الهجوم البرتقالي مع عودة مباريات الدوري .


ومن المقرر أن ينضم شكري نجيب إلى تدريبات فاركو  خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق مع إدارة نادي فاركو على جميع تفاصيل التعاقد، حيث تعاقدت إدارة فاركو مع شكري نجيب بعدما تعرض مهاجم الفريق السوداني سيف تيري، إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.


ويستعد فاركو في الوقت الحالي لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

فاركو الاسماعيلي كاس امم افريقيا شكرى نجيب مجدي عبد العاطي

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