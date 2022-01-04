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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات البحر الأحمر تبرئ 3 متهمين بقضية الـ113كيلو هيروين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح خليل، وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وأحمد فاروق متولى، ومحمد عمر الشيخ عثمان، ببرأة شقيقين ومتهم آخر في قضية المخدرات الكبرى بالبحر الأحمر، بعد إحالة أوراقهم للمفتي لإبداء الرأى في إعدامهم.

تفاصيل الحكم جاءت بعدما تقدم ، دفاع المتهمين بإعادة إجراءات لهم في القضية برفقة متهم رابع تم تأيد حكم الإعدام عليه، حيث طالبت المحكمة بحضور المتهمين وبحضورهم أصدرت المحكمة حكما ببرأة كل من جلال محمد يوسف، وسمير محمد يوسف، وعبد الله نصر محمد وأيدت الحكم على محمد عطية زيدان.

كانت قضت محكمة جنايات البحر الأحمر في الخامس من سبتمبر العام الماضي، بإعدام 13 متهما بينهم 5 يمنيين الجنسية و6 أشقاء مصريين، واثنين آخرين بعد ضبطهم خلال جلب وتهريب 113 كيلو هيروين خام عبر مياه البحر الأحمر جنوب مرسى علم، وبعد عرض القضية علي محكمة النقض برأت محكمة النقض 3 أشقاء من المتهمين في القضية وبعد إعادة الإجراءات تمت براءة الثلاثة المذكورين وتنفيذ حكم الإعدام علي باقي المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام مهربين دوليين عبارة عن 5 أشقاء من مدينة القصير جنوب البحر الأحمر بالاشتراك مع آخرين أحدهم من مرسى علم، وآخر من شمال سيناء بجلب كمية كبيرة من الهيروين المخدر من اليمن عبر البحر الأحمر. 

توصلت تحريات فريق البحث، إلى أن التشكيل العصابي المكون من 5 أشقاء وآخرين من مرسى علم وسيناء، فى انتظار شحنة هيروين قادمة من اليمن على متن مركب يمنية تسمى "راحة الود"، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، التى تمكنت من ضبط المركب ومن على متنها 5 يمينين، وأصدر اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على التشكيل العصابى المصرى المنتظر للشحنة فى نفس التوقيت الذى تم فيه ضبط المركب المحملة بشحنة الهيروين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المركب بعد إطلاق النيران عقب محاولة المهربين الهرب مما أدى إلى إصابة أحدهم، وتم القبض على 5 يمنيين الجنسية وبحوزتهم 113 كيلو هيروين مخدر، وجهازين ثريا و3 هواتف محمول.

كما تم القبض على 6 أشقاء من مدينة القصير الذين كانوا في انتظار الشحنة لاستلامها، وتم ضبط 450 ألف جنيه بحوزتهم، وسيارتين ربع نقل وهواتف محمولة، وجهاز جى بى اس لتحديد المواقع.

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