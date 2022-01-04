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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيشارك فيه 196دولة .. المتحدث باسم منتدى شباب العالم تكشف برامج نسخة 2022..فيديو

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

قالت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن إدارة المنتدى حريصة علي أن يكون هناك تنوع في فاعليات منتدي شباب العالم في نسخة الرابعة رغم جائحة كورونا ،لافتة إلي انه سيكون هناك فاعلية لرواد الأعمال لمشاركة قصص نجاحهم .

وأضافت بدر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، إن المنتدي سيكون به فرصة لعرض تجارب الشباب المختلفة ، مؤكدة انهم يحرصون علي تنوع فاعليات المنتدي والا تكون جائحة كورونا عائقا ، مشيرة إلي أن الحديث في المنتدي سيركز علي وضع العالم ما بعد جائحة كورونا .

وأوضحت  المتحدث باسم منتدى شباب العالم ، إن المنتدي يعتبر " عالم صغير " يتجمع في شرم الشيخ مشيرة إلي أن الأعداد التي كانت تريد المشاركة في المنتدي كانت فوق التوقعات والمنتدي سيشارك به 196دولة.
 

منتدى شباب العالم كورونا جائحة كورونا شرم الشيخ الشباب توقعات كورونا

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