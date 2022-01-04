سيشارك فيه 196دولة .. المتحدث باسم منتدى شباب العالم تكشف برامج نسخة 2022..فيديو

قالت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن إدارة المنتدى حريصة علي أن يكون هناك تنوع في فاعليات منتدي شباب العالم في نسخة الرابعة رغم جائحة كورونا ،لافتة إلي انه سيكون هناك فاعلية لرواد الأعمال لمشاركة قصص نجاحهم .

وأضافت بدر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، إن المنتدي سيكون به فرصة لعرض تجارب الشباب المختلفة ، مؤكدة انهم يحرصون علي تنوع فاعليات المنتدي والا تكون جائحة كورونا عائقا ، مشيرة إلي أن الحديث في المنتدي سيركز علي وضع العالم ما بعد جائحة كورونا .

وأوضحت المتحدث باسم منتدى شباب العالم ، إن المنتدي يعتبر " عالم صغير " يتجمع في شرم الشيخ مشيرة إلي أن الأعداد التي كانت تريد المشاركة في المنتدي كانت فوق التوقعات والمنتدي سيشارك به 196دولة.

