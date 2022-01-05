كارثة في إثيوبيا.. فرانس برس: مرضى تيجراي يموتون بسبب انعدام الأدوية

قال الأطباء في إقليم تيجراي الذي يشهد نزاعا مسلحا، إن المرضى هناك يموتون من أمراض يمكن معالجتها، بسبب حصار يحول دون وصول الأدوية وغيرها من المواد الضرورية إلى المستشفيات.

وحسب “فرانس برس”، تسبب نقص كبير في الأكسجين والأدوية الأساسية وغيرها من المستلزمات الضرورية، في جعل العمليات الجراحية وغيرها من الإجراءات الضرورية، مستحيلة تقريبا في الأشهر الستة الماضية حسب أطباء في مستشفيات تيجراي.

وأفاد أطباء في مستشفى أيدر، أنه نتيجة لذلك ترك أطفال ممن هم بحاجة لجراحة تحويلية تحت رحمة الموت، وحرم المصابون بسرطانات يمكن معالجتها من حقوقهم وأرغم المصابون بكسور على الانتظار غير قادرين على الحركة.

وأضاف الأطباء أن الذين يمكن بسهولة إنقاذهم بغسيل الكلى، يموتون والأشخاص الذين أجريت لهم منذ سنوات عمليات غسل كلى في مستشفانا، مرغمون على الموت لمجرد عدم السماح بوصول مستلزمات يمكن إحضارها إلينا".

وقضى آلاف الأشخاص في النزاع المستمر منذ 14 شهرا في إثيوبيا، فيما تعاني مناطق من إقليم تيجراي من ظروف أشبه بالمجاعة.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن الوصول إلى تيجراي يخضع للحظر، بالإضافة إلى فرض تعتيم على الاتصالات في المنطقة، مؤكدة أنها لم تتمكن من التأكد من بيان الأطباء من مصدر مستقل.

وإضافة إلى ما وصفته الأمم المتحدة بحصار فعلي، فإنه يمنع وصول المواد الغذائية الكافية والأدوية إلى الإقليم الشمالي الذي يسكنه ستة ملايين شخص.

ومنذ 12 ديسمبر 2021 لم تصل أي شاحنة محملة بمواد إغاثة إلى تيجراي، فيما تعرضت شاحنات تنتظر الدخول لأعمال نهب، حسبما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في تقريره الأخير.

وتوقفت المساعدات الطبية في أجزاء من تيجراي بسبب نقص في الأدوية الضرورية، حسب مكتب الأمم المتحدة.