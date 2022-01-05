نظيف شديد.. طبيب يوضح أشهر أعراض ومضاعفات الشريان الأورطى

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، يعرف الشريان الاورطي بالأبهر البطني بانه أكبر وعاء دموي في جسم الانسان , فبالتالي اذا حدث التمدد في الاوعية الدموية الشريان الأبهر البطني من المحتمل أن يحدث نزيفا حال يهدد حياة الانسان، ويوجد الكثير من الاسباب التي تؤدي الي الإصابة بتمدد الشريان الأورطي ، ومن أهم وأشهر أسبابه أمراض تصلب شرايين الجسم ويمكن ان يتم اللجوء الي الجراحة .



وقال الدكتور وليد الدالى، إذا كان التمدد أقل من 5 سم فهو أقل خطر الإصابة بتمدد بكثير من تمدد الشرايين الأكبر من ذلك، أو تلك التي تنمو بشكل أسرع، حيث يعتبر الأطباء في بعض الأحيان أن مراقبة أشهر الأعراض باستخدام الموجات فوق الصوتية المنتظمة في البطن بدلاً من معالجتها أكثر أمانا، أما إذا كان التمدد أكبر من 5 سم يكون أكثر عرضة تمزق الشريان من تمدد الأوعية الدموية الصغيرة أو البطيئة النمو.

وأضاف الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، يمكن أن يؤدي تمزق الشريان إلى نزيف داخلي ومضاعفات خطيرة أخرى، وكلما زاد تمدد الأورطي زاد احتمال علاجها بالجراحة وتحتاج أنواع تمدد الأوعية الدموية هذه أيضا إلى علاج إذا كانت تسبب أعراض مثل تسريبا للدم.



وتابع الدكتور وليد الدالى، أن الأعراض حال ظهورها تحدث مشكلة تمدد الاورطي وهي عبارة عن حالة مرضية أشهر أعراض تمدد الشريان الأورطي وتتسبب في تمدده أو توسيع قطره بشكل كبير الي أن يصبح كالبالون الأعراض ويحدث بسبب تصلب الشراييبن الناتح عن تراكم الدهون عبر جدران شرايين الجسم مما يعمل علي ضعف جدار شرايين الجسم وزيادة تمدده.



وأكد الدكتور وليد الدالى، يحدث تمدد الشريان الأورطى أيضاً بسبب الاصابة بمشكلة ما في الشريان الأبهر الذي يقوم باخراج الدم من القلب الي الشريان الأبهر , وتتسبب مشكلة الشريان الأبهر في الموت المفاجئ .



وأشار الدكتور وليد الدالى، يوجد حلول جراحية للحالات المتقدمة من هذا المرض لمنع تمزقة كعملية الدعامة التي تساعد علي تقليل الضغط علي جدار شرايين الجسم لمنع حدوث الانفجار والمحافظة علي توصيل الدم الي الساقين .