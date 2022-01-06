عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6- 1- 2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الايطالي وكأس إسبانيا.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X إنتر ميلان – 1.30 ظهراً - Lega Serie A YouTube

لاتسيو X إمبولي – 3.30 عصراً - DAZN 1HD Italia

أتالانتا X تورينو – 5.30 مساءً - Lega Serie A YouTube

ميلان X روما – 7.30 مساء - DAZN 1HD Italia

يوفنتوس X نابولي – 9.45 مساء - DAZN 1HD Italia

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

سبورتنج خيخون X فياريال – 7 مساء

ريال سرقسطة X إشبيلية – 7 مساء

أتلتيكو مانتشا ريال X أتلتيك بيلباو – 9 مساء

رايو ماخاداهوندا X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء

موعد مباراة كأس السوبر السعودي

الهلال X الفيصلي - 7.15 مساء

ترشيحاتنا

أخبار الفن| وفاة مها أبو عوف.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2022

بعد الموافقة مبدئيا على تعديل قانون القطن.. 25 % من حصيلة الرسوم تؤول للخزانة العامة ومركز البحوث الزراعية

دعاء المضطر المستجاب .. كلمات لا يرد سائلها عند الشدائد

اليوم.. إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

السر وراء غياب مندوب الزمالك عن انتخابات الجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

وفاة الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

تعرف على قصة قتل أوسو كونان لاعب الأهلي السابق .. فيديو

كلام نهائى.. حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ