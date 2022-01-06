مواعيد مباريات اليوم الخميس 6- 1- 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الايطالي وكأس إسبانيا.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X إنتر ميلان – 1.30 ظهراً - Lega Serie A YouTube

لاتسيو X إمبولي – 3.30 عصراً - DAZN 1HD Italia

أتالانتا X تورينو – 5.30 مساءً - Lega Serie A YouTube

ميلان X روما – 7.30 مساء - DAZN 1HD Italia

يوفنتوس X نابولي – 9.45 مساء - DAZN 1HD Italia

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

سبورتنج خيخون X فياريال – 7 مساء

ريال سرقسطة X إشبيلية – 7 مساء

أتلتيكو مانتشا ريال X أتلتيك بيلباو – 9 مساء

رايو ماخاداهوندا X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء

موعد مباراة كأس السوبر السعودي

الهلال X الفيصلي - 7.15 مساء