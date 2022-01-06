مواعيد مباريات اليوم الخميس 6- 1- 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الايطالي وكأس إسبانيا.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بولونيا X إنتر ميلان – 1.30 ظهراً - Lega Serie A YouTube
لاتسيو X إمبولي – 3.30 عصراً - DAZN 1HD Italia
أتالانتا X تورينو – 5.30 مساءً - Lega Serie A YouTube
ميلان X روما – 7.30 مساء - DAZN 1HD Italia
يوفنتوس X نابولي – 9.45 مساء - DAZN 1HD Italia
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
سبورتنج خيخون X فياريال – 7 مساء
ريال سرقسطة X إشبيلية – 7 مساء
أتلتيكو مانتشا ريال X أتلتيك بيلباو – 9 مساء
رايو ماخاداهوندا X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء
موعد مباراة كأس السوبر السعودي
الهلال X الفيصلي - 7.15 مساء