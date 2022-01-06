مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2022

تنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2022 يوم 9 يناير الجارى، حتى 6 فبراير المقبل.

ويستعد 24 منتخبًا بينها منتخب مصر، لخوض مباريات دور المجموعات، والمقسمة إلى 6 مجموعات، حيث تفتتحها مباراة الكاميرون منظمة البطولة أمام بوركينافاسو بالمجموعة الأولى.

ويفتتح منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مبارياته أمام نظيره منتخب نيجيريا يوم ١١ يناير الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو .. كما يلى:

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش تأكيدا من اتحاد الكرة بالسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية ، يوم 7 يناير الجاري بعد حل كل الأمور التي كانت تؤجل السفر إلى 8 يناير .



وتأكد سفر منتخب مصر إلى الكاميرون 7 يناير الجاري ، على أن يخوض أول مباراة له 11 يناير أمام المنتخب النيجيري .



وحرص كيروش على عقد جلسة جديدة معنوية مع اللاعبين بعد اكتمال صفوف المنتخب بشكل تام ، وطالب الجميع ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل إعداد ممكن لخوض منافسات الامم الإفريقية ، وأكد كيروش أن جميع اللاعبين المختارين ضمن قائمة المنتخب لديهم فرص كبيرة فى التواجد في التشكيل الأساسي للمنتخب خلال الفترة المقبلة .

