السر وراء غياب مندوب الزمالك عن انتخابات الجبلاية

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك كان من المفترض أن يمثل ناديه في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.



وأضاف شبانة أن أحمد مرتضى لم يحضر الجمعمية العمومية لاتحاد الكرة "لأنه راحت عليه نومة" واستيقظ متأخرًا وكان موعد الانتخابات قد انتهى من الأساس.



وأثار غياب نادي الزمالك عن الانتخابات اليوم العديد من التساؤلات خاصة وأن النادي كان يرسل مندوب دائمًا في الانتخابات.

استبعدت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المرشح جمال عبدالحميد من قائمة المستشار مرتضى منصور .

وتنص اللائحة الاسترشادية والتي علي أساسها ستجرى انتخابات الزمالك علي أن اي شخص يعمل في النادي ويتقاضي راتب لا يحق له الترشح إلا بعد عام من تركه العمل بالنادي” .



جاء ذلك بالإضافة لانسحاب د . شريفة الفار صباح اليوم

وتم انتداب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص أعمال اللجان التي تولت مسئولية نادي الزمالك، وانتداب المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة برئاسة وكيل الوزارة بالجهاز، السيد الجوهري لفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بنادي الزمالك منذ تولى اللجان المسئولية من ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١.