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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مثنوى واليهود فى الإمبراطورية العثمانية.. الأكثر مبيعًا فى المركز القومي للترجمة

صدى البلد

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن قائمة الكتب الأكثر مبيعا خلال عام 2021، حيث تصدر كتاب "مثنوي" بأجزائه الستة قائمة مبيعات المركز القومي للترجمة في عام 2021 يليه كتاب "تاريخ اليهود في الامبراطورية العثمانية :صفحات من التاريخ"

 قائمة الكتب الأكثر مبيعا خلال عام 2021

كما تضم  قائمة الكتب الأكثر مبيعا التي قدمها المركز القومي للترجمة بالترتيب:

 "أوديب ملكًا"،"ميديا"، "أنتيجوني"، "تاريخ العرب العام"، "تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم " بجزئيه ، "أفيجينيا في أوليس"، "معجم المصطلحات السياسية والاجتماعية روسي-عربي" ، "سجون نختار أن نحيا فيها"، “الامبريالية و الهوية الثقافية وكرة القدم”.

 "تاريخ أوروبا في العصر الحديث (1789-1950) ،"الفن خبرة"، "لغز الوعي"، "علم النفس الاجتماعي للجندر"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "ذكريات أميرة مصرية"، "الاحتجاج:مقدمة ثقافية للحركات الإجتماعية "، "الأزمات الشرقية 1768-1914)"، "فكرة الطبيعة"، "الحداثة الثورية"، "المنطق:نظرية البحث"،"مصر في القرن 19 من محمد علي إلى الاحتلال البريطاني".

و"كيف تقرأ فيلمًا"،"الغصن الذهبي"، "أنثربولوجيا الطعام والجسد"،"موسوعة علم الإنسان"، "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية"،"الولاية العربية اليونانية :الأنباط"، "أفلام مشاهدة بدقة"،"تاريخ مختصر للكون "، "اللسانيات"، "بريطانيا في فلسطين :قصة الحكم البريطاني لفلسطين"، "بحث في علم الجمال "،"مدخل و منهجيات البحث في العلوم الاجتماعية ".

"مقدمة في تاريخ إسرائيل "،"رسائل النساء من مصر القديمة"،"مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي"، "التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين"، "التفسير الإبداعي للأحلام"، "التربية و التعليم عند المصريين القدماء"، "مناهج التحليل النقدي"، "علم النفس التطوري"، "أماكن صغيرة و قضايا كبيرة "، "مذكرات زوجة ديستوفيسكي"

 "علم الذخائر اللغوية"، "تاريخ الأنثربولوجيا"، "تاريخ الصراع بين العلم و اللاهوت في المسيحية"، "السينما و التاريخ "،"القومية العرقية و سقوط الامبراطوريات"، "في علم الكتابة "،"تاريخ الفلسفة في الإسلام"، و"تاريخ شعبي للعالم" بجزئيه.


والجدير بالذكر أنه من المفترض أن تشارك جميع تلك الأعمال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال جناح المركز القومي للترجمة .

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي مثنوي تاريخ اليهود صفحات التاريخ قائمة الكتب الأكثر مبيعا

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