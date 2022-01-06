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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاوز أقول حاجة.. رسالة من محسن أحمد بعد إصابته بجلطة في المخ

محسن أحمد
محسن أحمد

كشف مدير التصوير محسن أحمد عن تعافيه من الجلطات في المخ التي لحقت به مؤخرا .

وكتب محسن أحمد على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك": أودّ ان أشير  على الأصدقاء إلى أننى بفضل الله قد  تخلصت من الآثار الجانبية لجلطة المخ ".

أضاف :" وأننى بفضل الله قادر على ممارسة مهام مهنتى كمدير للتصوير السينمائى والأعمال الدرامية والإعلانية  والأغانى  وتصميم الإضاءة للمسرح والبرامج التليفزيونية أيضا تصوير وإخراج أغانى الفيديو كليب وأيضا كل أنواع الإخراجت بشكل محترف".

تابع : " وقد أشار علىَّ الطبيب المعالج فى الخارج ( ألمانيا) أن ممارسة عملى الذى أعشقه هو الأهم فى مراحل علاجى من آثار الجلطة المخية  والحمد لله على نعمته وكرمه".

أصبت بـ 4 جلطات.. مدير التصوير محسن أحمد يكشف سبب ابتعاده عن السينما

كشف الدكتور محسن أحمد، المخرج ومدير التصوير، سبب ابتعاده عن السينما، قائلا: أصبت بجلطة قلب، وبعدها 3 جلطات في المخ، وده كان سبب في ابتعادي لفترة زمنية.

وأضاف ، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، وبعد ما تخلصت من هذه الجلطات؛ وجدت حال السينما مختلف تماما عن ما كنت بشتغل، والاجيال الحالية مختلفة عن الرواد والأبطال.

وأوضح: فى نجوم كبيرة في حالة اعتزال إجباري كبيرة؛ نتيجة غياب الوعي بأهمية فن السينما.

وفي سياق آخر، نوه الدكتور محسن أحمد، بأن مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان خاص جدا ومرتبط به ودائم الحضور فى كل فعالياته؛ لأنه يعرض أفلاما عالمية قيمة، قائلا: "فوجئت إن دعوة مهرجان القاهرة لم تأت لي، وحزنت جدا وكتبت إني زعلان جدا، عشان كنت دائم الحضور".

وتابع الدكتور محسن أحمد، أن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي تدارك الأزمة، وتواصلوا معه بسرعة، واعتذروا له، وهو قبل؛ هذا لأن الخطأ لم يكن مقصودا، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى مئات المهرجانات.

محسن أحمد مدير التصوير محسن أحمد الجلطات في المخ فيس بوك الطبيب المعالج

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