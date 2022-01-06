وزارة الأوقاف الكويتية: عودة التباعد بين المصلين في المساجد..غدا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية مساء اليوم الخميس عودة التباعد بين المصلين في مساجد البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تم إصدار تعميم لخطباء وأئمة المساجد بخصوص تطبيق التباعد بين المصلين ابتداء من الغد وإبقاء أبواب ونوافذ المساجد مفتوحة أثناء الصلوات وألا تزيد خطبة الجمعة عن 15 دقيقة مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.



وشددت الوزارة في تعميمها أيضا على الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في ارتداء الكمامة واستخدام سجادة الصلاة الخاصة وتجنب الملامسة والحرص على التباعد .