شاهد.. قداس عيد الميلاد المجيد بـ كنائس الفيوم

قامت كنائس محافظة الفيوم، بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وإقامة صلوات القداس الإلهي، بحضور لفيف من القساوسة والقمامصة، وعدد من الشمامسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافات التباعد المقررة، لمواجهة فيروس كورونا.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم بداية برنامج الاحتفالات، بالتسابيح الخاصة بهذه المناسبة، والتي تتلى بالألحان الفرايحي.

كما قرأت آيات الكتاب المقدس، التي تحكي قصة البشارة بميلاد السيد المسيح، والبشارة من قبل الملائكة للرعاة، بمكان مولد الطفل يسوع.

كما قرأ القمص بيشوي حلمي، من رعاة الكنيسة، الرسالة البابوية، الموجهة من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الأقباط في كل الكنائس، والتي تتناول المعنى الروحي والديني لقصة ميلاد السيد المسيح، والدروس الروحية المستفادة منها.

جدير بالذكر، أن الكنائس بالفيوم، لم تستقبل مساء اليوم، أي من المهنئين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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