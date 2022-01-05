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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم في دير العزب والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية للتهنئة بعيد الميلاد ..شاهد

محافظ الفيوم والقيادات
محافظ الفيوم والقيادات الامنية والسياسية أثناء تهنئة الأقباط

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت  المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد أحمد حسين المستشار العسكري، مساء اليوم، بزيارة الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، ودير العزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

كان فى استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلى أسقف الفيوم والجيزة وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط أبناء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة السيد رئيس الجمهورية، مشيراً أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

وقال محافظ الفيوم " إن رسالة المسيح رسالة سلام”، مشيراً الى المحافظة على المواطنة والمحبه بين أبناء الوطن تحت راية واحدة لصالح أبنائنا، مؤكداً أن ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة هو تحقيق فعلي للمواطنة، لافتًا الى أن ما مرت به الدولة خلال أزمة " كورونا "، وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية ورجال الدين، للخروج من تلك الأزمة بسلام، يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم، تحت قيادة سياسية واعية.

 

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محافظ الفيوم مدير امن الفيوم عيد الميلاد المجيد مطران الفيوم لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط وزير الداخلية

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