المحامين تنتهى من مراجعة 400 ملف للمعاشات

قال محمود الداخلي ، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إنه تم الانتهاء من مراجعة ما يقرب من ٢٩٨ ملفًا من الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات ، وإحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش من يناير 2022 .

وبالنسبة للورثة أوضح الأمين العام المساعد، أنه تم أيضّا مراجعة ما يقرب من 101 ملف لمستحقي المعاش من ورثة الأساتذة المتوفين وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا من يوم السبت الموافق 8 يناير الجاري ، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين والواردة أسماؤهم في الكشوف التالية.

وأصدر نقيب المحامين ، رجائي عطية ، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بتولي الأمين العام المساعد محمود الداخلي إدارة المعاشات وبتأييد من إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة وموظفيها.