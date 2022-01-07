محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي.. موعد حفل جوائز The Best

تواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على رأس قائمة المرشحين النهائية للتنافس على جائزة The Best لأفضل لاعب في العالم لموسم 2020-2021.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة مكونة من 3 لاعبين للتنافس على الجائزة وهم

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر

ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين

روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ ومنتخب بولندا

وتم استبعاد كل من

كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرتغال

نجولو كانتي متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب فرنسا

جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إيطاليا

كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا

نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل

كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا

إيرلينج هالاند معاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب النرويج

موعد حفل جوائز The Best

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في حفل جوائز The Best الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيكون الحفل افتراضيًا في مدينة زيوريخ السويسرية، يوم الاثنين الموافق 17 من شهر يناير الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعدد من الجوائز الأخرى مثل جائزة أفضل لاعبة في العالم، وأفضل حارس في العالم، وأفضل هدف في العالم، وأفضل مدرب في العالم.