تسونامي إصابات.. كورونا يضرب أكثر من 300 مليون شخص في العالم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون الجمعة، فيما تكافح الدول لوقف انتشار المتحور أوميكرون وتكثّف حملات التلقيح.

وحسب إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس" بلغت حصيلة إصابات كورونا حول العالم 300,042,439 إصابة، تشمل كل الحالات التي تم إعلانها منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن تفشي المرض لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019.

وترتفع الإصابات بكورونا منذ ديسمبر، أي بعد أسبوعين من ظهور المتحور أوميكرون في بوتسوانيا وجنوب افريقيا، حيث يشهد العالم موجة رابعة من وباء كوفيد أدت إلى تسجيل دول عدة أعداد إصابات قياسية.

لكن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، لا يتماشى حتى الآن مع ارتفاع عدد الوفيات.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت أرقاما مماثلة، وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى أكثر من 300 مليون إصابة، وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ833.987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 58.487.665.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الخميس، تسجيل أكثر من 2.6 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل حصيلة يومية قياسية.

وأفادت المنظمة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حول العالم خلال 24 ساعة بواقع 2618130 حالة مقابل 2294039 الأربعاء، ما كان يمثل مؤشرا قياسيا سابقا، لتصل الحصيلة العامة مستوى 296496809 حالات.