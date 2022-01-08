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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر بـ الكاميرون يكشف تفاصيل جديدة حول مباراة المنتخب ونيجيريا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف مدحت المليجي السفير المصري في الكاميرون عن آخر المستجدات حول مباراة منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نيجيريا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

 

وتنطلق غدا الأحد منافسات بطولة أمم إفريقيا فى الكاميرون فى نسختها الـ 33 بمشاركة 24 منتخبا ويخوض منتخب مصر الوطني مبارياته فى إطار المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

 

وأكد سفير مصر فى الكاميرون أن طائرة خاصة سوف تقل 30 فردا من مسئولى الحكومة النيجيرية من بينهم 4 وزراء لحضور مباراة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.


وقال سفير مصر فى الكاميرون عبر تصريحات تليفزيونية: لقد قمت بمعاينة ملعب مباراة منتخب مصر ونيجيريا مؤكداً أن هناك إجراءات مشددة في جاروا للتعامل مع المنتخب الوطني، خاصة مع وجود نجم عالمي بقيمة محمد صلاح.


وأوضح أن هناك إجراءات احترازية مشددة في الكاميرون للتعامل مع جائحة كورونا، مؤكدا أن حالة فندق إقامة المنتخب الوطني في جاروا متوسط ولكنه ليس فى أفضل حال.

 

وتابع أنه متواجد حالياً في مدينة جاروا من أجل الترتيب لاستقبال بعثة المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن محافظ جاروا حرص على استقباله واستعراض كافة الترتيبات الخاصة ببعثة المنتخب.

 

وجاءت مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون فى النسخة 33 على النحو التالي:

الأحد 9 يناير 
دور المجموعات
6:00 مساءً الكاميرون vs بوركينا فاسو 
9:00 مساءً إثيوبيا vs الرأس الأخضر 
الاثنين 10 يناير 
3:00 مساءً السينغال و زيمبابوي 
6:00 مساءً المغرب vs غانا 
6:00 مساءً غينيا vs مالاوي 
9:00 مساءً جزر القمر  vs الجابون 
الثلاثاء 11 يناير 
3:00 مساءً الجزائر vs سيراليون 
6:00 مساءً نيجيريا vs مصر 
9:00 مساءً السودان vs غينيا بيساو 
الأربعاء 12 يناير 2022
3:00 مساءً تونس vs مالي 
6:00 مساءً موريتانيا vs جامبيا 
9:00 مساءً غينيا الاستوائية vs ساحل العاج 
الخميس 13 يناير 
6:00 مساءً الكاميرون  vs اثيوبيا 
9:00 مساءً الرأس الأخضر  vs بوركينا فاسو 
الجمعة 14 يناير 
3:00 مساءً السنغال vs غينيا 
6:00 مساءً مالاوي  vs زيمبابوي 
6:00 مساءً المغرب vs جزر القمر 
9:00 مساءً الجابون vs غانا 
السبت 15 يناير 
6:00 مساءً نيجيريا vs السودان 
9:00 مساءً غينيا بيساو vs مصر 
الأحد 16 يناير 
3:00 مساءً غامبيا vs مالي 
6:00 مساءً ساحل العاج vs سيراليون 
6:00 مساءً تونس vs موريتانيا 
9:00 مساءً الجزائر  vs غينيا الإستوائية 
الإثنين 17 يناير 
6:00 مساءً بوركينا فاسو  vs إثيوبيا 
6:00 مساءً الرأس الأخضر vs الكاميرون 
الثلاثاء 18 يناير 
6:00 مساءً مالاوي vs السنغال 
6:00 مساءً زمبابوي vs غينيا 
9:00 مساءً الجابون vs المغرب 
9:00 مساءً غانا vs جزر القمر 
الأربعاء 19 يناير 
9:00 مساءً مصر  vs السودان 
9:00 مساءً غينيا بيساو vs نيجيريا 
الخميس 20 يناير 
7:00 مساءً ساحل العاج vs الجزائر 
7:00 مساءً سيراليون vs غينيا الإستوائية
10:00 مساءً مالي vs موريتانيا 
10:00 مساءً جامبيا vs تونس 
الأحد 23 يناير
دور ال 16
6:00 مساءً يحدد لاحقاً 
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الاثنين 24 يناير
6:00 مساءً يحدد لاحقاً  
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الثلاثاء 25 يناير 
6:00 مساءً يحدد لاحقاً 
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الأربعاء 26 يناير 
6:00 مساءً يحدد لاحقاً 
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 


السبت 29 يناير

ربع النهائي 6:00 مساءً يحدد لاحقاً 9:00 م يحدد لاحقاً 
 

الأحد 30 يناير6:00 مساءً يحدد لاحقاً9:00 مساءً يحدد لاحقاً

الأربعاء 2 فبراير نصف النهائي9:00 مساءً يحدد لاحقاً الخميس 3 فبراير9:00 مساءً يحدد لاحقاً 


الأحد 6 فبراير  
المركز الثالث
6:00 مساءً يحدد لاحقاً
النهائى
9:00 مساءً يحدد لاحقاً

 

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