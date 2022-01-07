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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كورونا واستقالة.. ارتباك في معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

شهدت الساعات الماضية، أحداث حزينة لمنتخب مصر الوطني قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق منافسات كان ٢٠٢١ فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا بعد غد الأحد على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

صدى البلد يرصد المشاهد الحزينة اليوم الجمعة قبل سفر بعثة منتخب مصر الوطنى برئاسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد:

 

رحيل مساعد كيروش

أعلن ميشيل لوفتمان محلل الأداء لمنتخب مصر الوطني اليوم الجمعة، رحيله عن الجهاز الفني للفراعنة الكبار وذلك لاستكمال رحلته التدريبية مع منتخب جنوب أفريقيا.

وغرد لوفتمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: 
كل التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، لقد كانت تجربة رائعة العيش في مصر بالعمل مع المنتخب الوطني، وشمل ذلك فرصًا للعمل مع بعض من أفضل اللاعبين والموظفين في كرة القدم العالمية، والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية.

وتابع: قبل كأس العرب في ديسمبر، قررت العودة إلى جنوب أفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن أعود إليه، شكراً لجميع الموظفين المحليين والموظفين الذين عملت معهم في مصر، لقد كانت تجربة مهمة على المستويين الشخصي والمهني.

ونشر لوفتمان صورته مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الاول عبر حسابه على تويتر ودون أعلاها:

لقد كان امتيازًا للعمل عبر تصفيات كأس العالم، والوقوف على النشيد الوطني المصري، سأشاهد كأس الأمم الأفريقية من المنزل لكن روحي الكروية ستكون في الكاميرون، أتمنى لجميع المنتخبات الوطنية واللاعبين الأفضل.


كورونا تضرب المنتخب

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى . وتقرر عدم سفرهما غدًا السبت مع البعثة.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو كما يلى:

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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