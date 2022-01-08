(أحلي يوم)..دينا فؤاد تستمتع بعطلتها وسط الثلوج

شاركت الفنانة دينا فؤاد،جمهورها،بأحدث ظهور لها،ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت فؤاد مع إبنتها وصديقتها وهي تستمتع بالثلوج في الأجواء الشتوية،وكتبت معلقة من خلال الصور:(أحلي يوم).

وكانت قد كشفت النجمة دينا فؤاد في تصريح خاص لصدى البلد عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد.

وقالت: "أتمني من الله أن يرفع عنا البلاء وينتهي فيروس كورونا الذي أفقدنا الكثير من أحبابنا".

تابعت: "وعن أفضل شيء حدث لي في عام 2021 بالطبع نجاح أعمالي سواء مسلسل جمال الجريم او مسلسل اللي مالوش كبير او ماريونيت أو فيلم ٢٠٠ جنيه".

اختتمت :" أما عن أسوأ أشياء حدثت كانت تخص حياتي الشخصية ولا أرغب أن تتكرر في العام الجديد ".