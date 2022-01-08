2 مدربين حراس مرمي .. رجاء خاص من ميدو لـ مسؤولي اتحاد الكرة

طالب أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق بضرورة وجود 2 مدربين لحراس مرمي المنتخب الأول وذلك عقب إصابة عصام الحضري مدرب حراس مرمي المنتخب بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" هناك أندية كثيرة في اوروبا عندهم ٢ مدربين حراس مرمى واحد منهم مسؤول بشكل اكبر عن تحليل المنافس والتكتيك الخاص بكل مباراة بالنسبة للحارس والاخر يبذل مجهود اكبر في الحصص التدريبية.

وأضاف : “اطالب بأن يكون هناك دائما ٢ مدربين حراس مرمى في المنتخب الوطني والاندية القادرة على طلك!!واحد شاب وواحد عنده خبره كبيره كمدرب..نقطه مهمة جدا في توزيع الادوار خلال التدريبات..مهمة مدرب حراس المرمى شاقة فيجب ان يسدد حوالي ٢٠٠ تسديدة في التدريب الواحد..”

بعثة المنتخب تتوجه اليوم إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية ب 26 لاعبًا

تغادر القاهرة في الحادية عشر صباح اليوم السبت بعثة المنتخب الوطني في طريقها إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم الثلاثاء المقبل بلقاء المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الرابعة.



يرأس البعثة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ويرافقها اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش،

و 26 لاعبًا بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية ومروان داود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المصاب، وجاري الانتهاء من اجراءات استبداله لدى الاتحاد الأفريقي.



ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى مدينة جاروا حوالي الساعة الخامسة مساءً حيث تجرى لأعضائها مسحة طبية فور الوصول وتتوجه مباشرة إلى مقر اقامتها لاستئناف برنامجها استعدادا للمباراة الأولى، و يبدأ الفريق تدريباته هناك اعتبارًا من غد ، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة ، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.



وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.

