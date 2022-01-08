5 حفلات صباحية ومسائية لـ عرض نيران جورجيا بالاوبرا

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فرقه الباليه الملكى االقومى الجورجية التى تعد اول الفرق الاجنبية الزائرة فى العام الجديد 2022 حيث تقدم عرض نيران جورجيا فى 5 حفلات صباحية ومسائية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء 12 يناير والحادية عشر صباحا والثامنة مساء يومى الخميس والجمعة 13 ، 14 يناير.

تفاصيل حفلات عرض نيران جورجيا

تضم الفرقة 35 عارضاً محترفاً يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة تجمعها فكرة فنية واحدة تعبر عن اسم العرض وتحمل المشاهد فى رحلة الى جورجيا القديمة عاكسة طابع مجتمعها الفريد فى شكل يتميز بالابهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس ، ديكور ، اضاءة ، موسيقى ومدعم بتقنيات تكنولوجية حديثة منها رقصه النبلاء ، رقصة المحاربين ، المبارزة ، السير فى مدينه تبليسى القديمة ، الخدعة ، امطار الربيع ، التنافس ، بدلة كولخيان ، حفلة تنكرية والرقصة الاخيرة وغيرها .

يذكر ان فرقة الباليه الملكى القومى بجورجيا تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلي ومايا كيكنادس قدمت عروضا على اشهر المسارح العالمية فى 80 دولة على مداركثر من 30 عاما وشهدها اكثر من 40 مليون مشاهد .