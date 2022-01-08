محافظ أسوان معرض كسوة الشتاء يستهدف رفع المعاناة عن 500 أسرة.. صور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض توزيع ملابس كسوة الشتاء الذى يستهدف 500 أسرة تضم الأطفال من سن 3 حتي 12 عام ضمن جهود مبادرة " الناس لبعضهم " لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، ورافقه خلال تفقده للمعرض بقاعة عروس النيل الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، بالإضافة إلى الدكتور عز الصادق منسق المبادرة وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى ولرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال الأيتام والغير قادرين .

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ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن معرض كسوة الشتاء يعكس روح التعاون والتلاحم والتكاتف بين المحافظة ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى في كافة قطاعات العمل العام لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية .

وأشار المحافظ إلى أن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى يعتبرا شريك أساسى للجهود التنفيذية بمختلف مناحى الحياة وهو القاعدة الأساسية التي تعتمد علية مبادرة " الناس لبعضهم " والتي أطلقتها محافظة أسوان لدعم فئات المجتمع الأسوانى المتضررة من تداعيات فيروس كورونا فى مارس 2020 لتجسد بذلك أكبر ملحمة مجتمعية .

من ناحية أخرى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد إصطفاف عربات الحنطور بأرض المعارض رافقه خلالها اللجنة المختصة بفرز وأختيار أفضل عربات للعمل ضمن البرامج السياحية للمواطنين والزائرين برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام وعضوية كل من رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى البيئة والطب البيطرى ، بالإضافة إلى شرطة المرافق والمرور .

وشدد محافظ أسوان على أنه لن يجدد أي ترخيص لعربة حنطور إلا بعد التأكد من خلال اللجنة المختصة بجاهزيتها وظهورها بالشكل الحضارى اللائق بمكانة المدينة على خريطة السياحة الدولية حيث أن التجديد سيخضع لإشتراطات ومعايير محددة ومعلومة لجميع سائقى الحنطور .

وأكد المحافظ أن عربات الحنطور التي سيتم إستبعادها لعدم صلاحيتها سيكون أمام أصحابها عدة أختيارات منها إحلال وتجديدها بسيارات الفان أوالميكروباص أو حصوله على بيكة أو محل في السويقات الجديدة مراعاة للبعد الإجتماعى وتوفير مصدر رزق ثابت ومعيشى مستقر للأسر .

محافظ أسوان يتفقد معرض كسوة الشتاء