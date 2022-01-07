استعداداً لتعامد الشمس بأبو سمبل.. إطلاق مبادرة هنجملها في أسوان

أطلقت مدينة أبو سمبل السياحية برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبادرة "هنجملها مع بعض"، بمشاركة واسعة من مختلف هيئات المجتمع، ولاسيما الشباب والرياضة والمدارس والجمعيات الأهلية، علاوة على شباب المدينة، استعداداً لمهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل في 22 /2/2022 .

صرح بذلك سيد سعدى رئيس المدينة الذى أوضح أن فعاليات المبادرة شملت أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والدهانات والتشجير، فضلاً عن أعمال التطوير والتجميل، لافتاً إلى أن المبادرة ستتم على مراحل لتشمل مختلف الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة أبو سمبل السياحية وذلك حتى مهرجان تعامد الشمس لإظهار الوجه الجمالى والحضارى لمدينة الشمس العريقة.

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وفى نفس الإتجاه، قامت الوحدة المحلية بمدينة كلابشة بقيادة على ياسين بإستكمال أعمال التطوير والتجميل وتنفيذ النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، بجانب الشوارع الداخلية ، مع إضافة أعمال الإنارة بها لتحقيق الشكل الجمالى المطلوب .

وتواصل مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان سلسلة الإفتتاحات للمساجد الجديدة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وكان قد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بإدفو والسباعية لإفتتاح مسجدى أبو بكر الصديق بالشيخ إبراهيم التابع للرمادى بحرى ، وأيضاً مسجد عمر بن الخطاب بالسباعية غرب ليصل عدد المساجد التي تم إفتتاحها من أول سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى 65 مسجد حتى الآن.

وعقب إفتتاح مسجد أبو بكر الصديق ألقى الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بعنوان " العمل شرف " ، موضحاً بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

كما أكد الدكتور رمضان عبد السميع على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية ، وهو الذى يتواكب مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية بالمساجد .

وكان قد تابع الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان جهود الفرق الطبية في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالكنائس وعدد من الميادين العامة بأسوان، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي أطلقتها وزارة الصحة وهو الذي يأتي بالتزامن مع إحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

إطلاق مبادرة هنجملها بأبو سمبل

إطلاق مبادرة هنجملها بأبو سمبل