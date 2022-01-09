لازم يكون طبي .. خبيرة تحذر من وضع الزيوت بشعر الطفل

قالت يارا زغلول، إخصائية التجميل والليزر، إن "هيرا كاريزما " هو أول براند طبي علاجي في مصر والعالم العربي مخصص لعلاج مشاكل الشعر لدى الأطفال، لافتة إلى أن البراند حاصل على ترخيص من وزارة الصحة.

وحذرت زغلول، خلال حوارها ببرنامج " طبيب البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، من اقتراب الأم من شعر الطفل من أول 8 لـ12 شهرًا من الولادة، لأن المادة الزيتية التي تفرز في فروة الشعر تكون غير منتظمة، ووضع زيوت في شعر الطفل قد يؤدي إلى زيادة إفراز شعر الطفل بصورة كبيرة، ما يؤدي إلى ظهور قشور كثيرة في شعر الطفل.

وأضافت أن أي شيء يتم وضعه على الشعر يجب أن يكون طبيا، ولا يجب وضع شامبو مجهول يحتوي على مواد خاصة بالمنظفات، لأن هذا قد يسبب أضرارا كبيرة للشعر.