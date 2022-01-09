العراق.. انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارة تحمل معدات للجيش

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارة تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي بالعاصمة بغداد.

وحسب قناة “السومرية نيوز” العراقية، قالت الخلية في بيان، إن "عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور سيارة تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي، مما أسفر عن أضرار بإحدى السيارات المدنية القريبة وإصابة سائقها بجروح".

وأضافت أن "هذه الأفعال الإجرامية تضر بالأمن في البلاد وتعرض حياة المواطنين الأمنيين والقوات الأمنية إلى الخطر".

وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات الأمنية والاستخبارية بصدد هذا الحادث".