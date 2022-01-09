استشاري نفسي: ابتلاء المجتمع نفسي وأخلاقي وليس سوشيال ميديا.. فيديو

قالت الدكتورة ولاء شبانة ، استشاري الصحة النفسية ، إن الحداثة والتطور في التكنولوجيا لا يمكن أن تكون هي المتسببة في تغير السلوك ، وإنما الأخلاق تعود للجذور والتربية والدين والعادات والتقاليد .

وأوضحت الدكتورة ولاء شبانة ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن تربية الأطفال تحميهم من الثقافة الغير مرغوب فيها ، متابعة : " ابتلاء المجتمع نفسي واخلاقي وليس سوشيال ميديا " .

وأردفت " شبانة " أن الكثير من المشكلات التي تحدث في المجتمع سببها " التريند " ، وتقليد الشخصيات العامة .

نهاد أبو القمصان تطالب النائب العام بفتح تحقيق في واقعة معلمة المنصورة.. فيديو

طالبت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق بواقعة فيديو "المعلمة الراقصة"، معقبه: "أنا أطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وأطلب من مباحث الإنترنت تتبع الشخص الذي نشر فيديو المعلمة الراقصة".

وأضافت "القمصان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك لجان إلكترونية عملت لأغراض سياسية في فيديو المعلمة الراقصة لتسييس الموضوع، كما أنني أقول إن الحياد في موقف الضعفاء خيانة، ويجب الدفاع عنهم على الفور".

وأوضحت: "كل مديريات الأمن في مصر بها وحدة لمباحث الإنترنت"، مردفه: "نشر فيديو لمعلمة وهي ترقص يعتبر تلصص وجريمة من جرائم الإنترنت ويعاقب عليها القانون المصري بقوة، ومن حق المعلمة التي ظهرت في الفيديو والمعلمين الذين ظهروا معها في الفيديو، أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام، خاصة وأنهم لم يتم الحصول على إذنهم لتصويرهم؛ لأنهم ليسوا شخصيات عامة".



