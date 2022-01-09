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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خروف لفك النحس.. حسام عاشور يعود لتدريبات الاتحاد السكندري

حسام عاشور
حسام عاشور

عاد حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي التدريبات الجماعية للفريق بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتي أثبتت سلامته ليعود من جديد استعدادا لبطولة كأس الرابطة.

 

وذبح حسام عاشور خروفا فور عودته للتدريبات الجماعية لفك النحس الذي يلازمه منذ انضمامه لزعيم الثغر .

 

وفي سياق سابق حرص لاعبو الاتحاد السكندري، على الاطمئنان على زميلهم حسام عاشور لاعب الفريق عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.


وخضع حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية مساء أمس الأحد دخل على أثرها إلي المستشفى.


وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على الاتصال باللاعب للاطمئنان عليه عقب تعرضه لوعكة صحية.

 

وكان عاشور عاد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضي، بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقب تعرضه لإصابة القطع في الرباط الصليبي.

 

ووقع نادي الاتحاد السكندري في المجموعة الأولي من كأس الرابطة.

 

مجموعات كأس رابطة الأندية

 

المجموعة الأولى:
١ فيوتشر اف سي 
٢ ايسترن كومباني
٣ المصري
٤ مصر للمقاصة
٥ الاتحاد السكندري 
٦ بيراميدز

 

المجموعة الثانية:

١ الإسماعيلي
٢ سموحة
٣ المقاولون العرب
٤ البنك الأهلي
٥ الجونة
٦ الأهلي

 

المجموعة الثالثة:
١ فاركو 
٢ سيراميكا كليوباترا
٣ غزل المحلة
٤ طلائع الجيش
٥ انبي
٦ الزمالك

 

المقاولون العرب الزمالك نادي الاتحاد السكندري كأس الرابطة محمد مصيلحي حسام عاشور

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