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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 مليون جنيه تراجعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 5 أشهر

الإسكندرية للأدوية
الإسكندرية للأدوية

كشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،عن تراجع أرباحها  الشركة بنسبة 30% عن أول 5 أشهر من العام المالي الحالي.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تسجيل  صافي ربح بلغ 45.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 64.8 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأوضحت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاع إيراداتها خلال الخمسة أشهر لتسجل نحو 475.4 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 468.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الربع الأول من العام المالي2022/2021، أرباحاً بلغت 33.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 44.95 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إيرادات خلال الفترة إلى 307.62 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 304.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

تأسيس الإسكندرية للأدوية

وشركة الإسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995. 

وتعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو  60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية.

 

الاسكندرية للأدوية أرباح ايرادات البورصة وزارة قطاع الاعمال

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