عبد الله جمعة يحتفل بـ عيد ميلاده الـ 26

احتفل عبد الله جمعة لاعب الزمالك ، بعيد ميلاده الـ 26 ، ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق عبدالله جمعة “ It’s special day because it’s my 🎂26 ”.

و أعرب عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم جديدة لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024-2025.

وأكد اللاعب أنه يتطلع لخدمة النادي في الفترة المقبلة، وتحقيق المزيد من الألقاب مع القلعة البيضاء، مضيفا أن نادي الزمالك هو بيته ولا يستطيع التأخر عنه.

ووجه اللاعب الشكر للجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على حسم ملف تجديد عقده.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلنت اليوم عن تجديد التعاقد مع عبد الله جمعه ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم جديدة لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024-2025.

يذكر أن عقد اللاعب القديم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.