البدايه كانت فرجاني .. إبراهيم سعيد : جماهير الزمالك تكرر نفس الخطأ

نشر إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ، تغريدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر”.

وكتب ابراهيم سعيد “ جماهير الزمالك تكرر نفس الخطا البدايه كانت فرجاني ساسي بعد الدعم تخلي عن نادي الزمالك الان مع مصطفي فتحي وهجومهم عليا بدون داعي حتي الآن أيضا تخلي عن نادي الزمالك في أصعب الظروف رغم وقف القيد النادي اهم من اللاعب مهما كان اسمه حبوا النادي فقط ”.

ويذكر ان قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد بركات وحازم إمام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يمتلكان خبرات كبيرة.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد بركات وحازم إمام يمتلكان خبرات تفيد منتخب مصر، وبالفعل محتاجهم المنتخب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" أرجو من محمد بركات حازم إمام أن يتم الاستفادة منهما داخل اتحاد الكرة أسماء كبيرة، ولاعبين كبار ولديهم فكر رائع".

كما تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحديث مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول أثناء زيارته لمعسكر الفراعنة قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات أمم إفريقيا.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة للاعبين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتابعهم ويدعمهم مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية رياضي ويؤمن بالرياضة، وينتظر منهم إسعاد الشعب المصري.