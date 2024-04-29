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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 3198 حاوية و145 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج عدد  34 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 3198 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1997 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1201 حاوية.

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وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره

الاسكندرية الإسكندرية والدخيلة السلع الاستراتيجية الصب الجاف الصحة المهنية المعايير البيئية حركة تداول البضائع

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