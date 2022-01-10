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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 ملايين.. رئيس وزراء إسرائيل يتوقع كارثة بشأن إصابات كورونا

إسرائيل
إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من أنه من المتوقع إصابة 2 إلى 4 ملايين إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال التفشي الحالي الناجم بشكل رئيسي عن متحور أوميكرون شديد العدوى.

وكتب بينيت على صفحته على فيسبوك: "تشير المعلومات المقدمة في اجتماع لمجلس الوزراء إلى أنه في إسرائيل، سيصاب ما بين 2-4 ملايين مواطن في الموجة الحالية".

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وكانت ذكرت قناة كان العبرية الجمعة الماضية، أن توقعات وزارة الصحة الإسرائيلية تشير لاحتمالية الوصول لمليون إصابة نشطة بكورونا في البلاد خلال أسبوعين.

ووفقاً للقناة العبرية، يقترب عدد الإصابات النشطة جراء فيروس كورونا من الـ80 ألفًا، بحسب ما يشير موقع وزارة الصحة الإسرائيلية، لكنّ خبراء حذّروا اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا "كابينيت كورونا" من احتمال ارتفاع الإصابات النشطة إلى مليون خلال أسبوعين.

وأوضحت القناة أن الإصابات الخطيرة ترتفع بوتيرة منخفضة جدًّا مقارنة بموجات سابقة، لكنّ الخشية هي من تعطّل الاقتصاد.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 إسرائيل وزارة الصحة الاسرائيلية كورونا في اسرائيل

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