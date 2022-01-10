بدون رأس وذراعين..العثور على جثة شاب بالطريق الدائري في المنيا

يكثف ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا ، جهودهم لكشف لغز العثور علي جثة لشاب في الثلاثين من عمره ملقاة بالطريق الدائري لمدينة المنيا. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة بالعثور علي جثة شاب ملقاة بالطريق الدائري الغربي مدخل مدينة المنيا .

وعلي الفور تم الإنتقال إلي مكان البلاغ ، وعقب المعاينة. تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره ، بدون رأس وذراعين ومجهول الهوية.

ويقوم رجال البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بجهودهم لكشف ملابسات الواقعة .