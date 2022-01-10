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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف شارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية في الزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد

في ساعة مبكرة  من صباح اليوم، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بداية أعمال رصف شارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق.

 

أكد المحافظ انه يأتي هذا في إطار خطة التجميل والتطوير بمراكز ومدن المحافظة ومنها أعمال الرصف والتطوير الجارية والتي تشهدها  منطقتي  القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق. 

 

أشاد المحافظ بحجم الأعمال والجهد المبذول من كافة الجهات المعنية والتي استمرت طوال شهرين ماضيين لتنفيذ أعمال إزالة للجزيرة الوسطى ونقل أعمدة الكهرباء وكبائن التليفونات  ، مؤكدا أن العمل يسير بخطى ثابته نحو تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة. 

 

 كما شدد محافظ الشرقية علي الشركة المنفذه بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال تطوير منطقتي القومية وفلل الجامعة ، لافتا إلي  أنه عقب الإنتهاء من أعمال الرصف سيتم توحيد حركة السيارات طبقاً للمخطط المروري المعتمد وذلك لفك الإختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

 

محافظ الشرقية: الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق تتطلب كفاءات ميدانية

رافق المحافظ في الجولة اللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية و سعد الفرماوي السكرتير العام والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و محمد الأباصيري رئيس حي ثان والمهندس إيهاب فوده مدير إدارة الصيانه بمديرية الطرق والمشرف على تنفيذ المشروع.

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