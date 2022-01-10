برلمانية: منتدى شباب العالم يدعم المواهب لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية

أكدت النائب ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، تدلل في المقام الأول علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب منذ اللحظة الأولى، والتمكين الحقيقي على الأرض، وإيمان الرئيس بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل وأنهم صناع المستقبل والمنتدى يؤكد أنّ مواهب الشباب وطاقاتهم أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وأشارت فى بيان صحفى لها إلى أنه بإطلاق النسخة الرابعة من التجمع الأكبر للشباب على المستوى الدولى ولا نبالغ بهذا الوصف، نجد أنفسنا أمام حدث ولد عملاقا وأجبر الأمم المتحدة على الاعتراف به كأهم منتديات تجمع شباب العالم من كل الجنسيات والأعراق في مكان واحد وبأچندة قوية تناقش كل المستجدات والقضايا التى تشغل العالم في الوقت الراهن وفي المستقبل.

وأوضحت أنه بالتحليل والمراقبة للنسخ الثلاثة الماضية نلاحظ أن المنتدى قد خرجت منه توصيات ترجمت إلى أفعال حقيقية منها اعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي ووعود مصرية تحققت بعلاج ڤيروس سي للأشقاء في افريقيا ، كما تمت الاستفادة من مشاريع وتجارب شابة كالهوية البصرية والتكامل الاقتصادي وغيرها.

وأضافت:وتأتي نسخة هذا العام معنية بشكل أكبر بجائحة كورونا والتي تعد الهم الأكبر لدى دول العالم بأسره بما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية أيضا على كل الشعوب وليصبح عنوان العالم بعد كورونا من أكبر عناوين هذا المنتدى، كما تناقش قضايا التحول الرقمي والتغير المناخي والتحولات الاقتصادية وغيرها من القضايا الساخنة والتى تحدد شكل ومستقبل العالم في السنوات القليلة القادمة.

واختتمت:إن مصر تخط تاريخا جديدا يليق بمكانتها وحضارتها وتثبت للعالم بأسره ، في وقت و ظروف تعاني فيها كبريات دول العالم من صعوبات كبيرة ، أن مصر قادرة على اقامة حدث بهذه الضخامة وهذه الأهمية بشكل احترافي بات مثار إعجاب العالم وتقديره ، ويبعث رسالة سلام للجميع ورسالة طمأنة أننا نسير على الطريق الصحيح بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مستقبل أفضل ، في وطن عظيم ينعم بالأمن والاستقرار والسيادة التي يستحقها.