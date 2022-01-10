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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: حققنا معدلات نمو لم تنجزها دول كثيرة مع جائحة كورونا "فيديو"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر من الدول القليلة التى حققت نموا اقتصاديا فى ظل جائحة فيروس كورونا.

موضحًا أنه تم تحقيق فى عام 2019-2020 معدلات نمو بنسبة 3.6%، وفى 2021 3.3 % معدلات نمو، مؤكدًا أن هناك دول كثيرة لم تحقق هذا النمو فى ظل جائحة كورونا .

ولفت الرئيس السيسي ، خلال كلمته بـ منتدي شباب العالم فى نسخته الرابعة المنعقدة بـ شرم الشيخ ، إلى أن تجربة مصر مع كورونا قد تكون محنة، ولكن قد يولد منها منحة، موضحا أن مصر لم تقوم بعمل وقف لـ الأنشطة، ولكن تم اتخاذ إجراءات احترازية تكفينا شر فيروس كورونا.

وأضاف أن قطاع الطيران و السياحة، تأثر بسبب جائحة كورونا، ولكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتأمين العمال فى هذه المجالات، لافتا إلى أن مصر كان بها عمالة غير منتظمة، وتم تقديم الدعم لهم، وأن المشروعات التى تتم فى مصر لم تتوقف قبل كورونا، وفى أثناء كورونا ولا بعد كورونا.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 60 مليون إنسان بالريف المصري، و أن هذه المبادرة تستهدف مواجهة تدعيات الفقر الذى تسبب فيها الفيروس ، مضيفا أن معدلات الفقر ارتفعت فى العالم بسبب كورونا، وأن مصر اطلق برنامج حياة كريمة الذى سيكون تكلفته من بين 600 لـ 700 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، والذي بدأ من العام المالى الحالي.
 

السيسي نمو اقتصادي جائحة فيروس كورونا فيروس كورونا كورونا

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