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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب النفط.. وزراء خارجية 4 دول خليجية يزورون الصين رغم تفشي كورونا

الصين
الصين

يبدأ مسؤولون من 4 دول في مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، زيارة لـ الصين تستمر خمسة أيام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط .

 

وبحسب فرانس برس، يزور الصين وزراء خارجية أربع دول خليجية، وهي السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، من الاثنين حتى الجمعة، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية، حيث تأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية، وانج يي. 

 

ولم يكشف بيان الخارجية أي تفاصيل حول برنامج الزيارة، إذ أن زيارات الدبلوماسيين الأجانب للصين نادرة منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وأفادت صحيفة “جلوبال تايمز" الصينية بأن "هذه الزيارة قد تساهم في إحراز تقدم في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي".

 

وتأتي هذه الزيارة فيما تؤدي الاضطرابات في كازاخستان المجاورة، العضو في تحالف "أوبك+"، إلى ارتفاع أسعار النفط.

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تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار كل مصادر الطاقة، خصوصا الغاز والنفط، ونظرا إلى الطلب المرتفع عالميا عليها والاضطراب التي أحدثها فيروس كورونا في هذا المجال، تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها، حيث أنه خلال السنوات الأخيرة، سعت الصين لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج.

 

وفي العام 2014، تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينج، بمضاعفة المبادلات التجارية مع منطقة الخليج بحلول العام 2023.

الكويت السعودية الخليج فيروس كورونا الصين مجلس التعاون الخليجي

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