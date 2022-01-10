تأجيل محاكمة 4 متهمين بحرق مبني سكني في المقطم

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون في المقطم لجلسة الأربعاء 12 يناير للمرافعة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوه و عادل ابراهيم الغويط و اسامه محمد ابو صافي وامانة سر أحمد فهمي و محمود عبد الرشيد

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بداءرة قسم المقطم محافظة القاهرة قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأضاف قرار الإحالة الي محكمة الجنايات أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه علي ارتكاب الجريمة واتفقوا معه علي ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة وقد تمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة ، كما ثبت بتقرير الأدلة الجناءية لإدارة الحرائق أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري. سريع ذو لهب مكشوف باستخدام كمية من مادة الجازولين كونها من المواد المعجلة بالاشتعال .

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30% فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم امام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.