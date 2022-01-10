أحمد موسى: كلمة السيسي بانطلاق منتدى شباب العالم تحمل معاني في غاية الأهمية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أولى جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والمقامة حاليا في مدينة شرم الشيخ، كانت مقتضبة، ولها معاني في غاية الأهمية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك تفاعل إيجابي لعدد كبير من المسئولين على مستوى العالم بمنتدى شباب العالم، الذي يوجه رسائل قوية للعالم.



وتابع أحمد موسى، أن منتدى شباب العالم يناقش قضايا عالمية كالمناخ وكورونا وحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن 700 مليار جنيه رصدتها الدولة لمشروع حياة كريمة.



وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قاعة حفل الافتتاح كانت مليئة بالحضور وهناك إجراءات احترازية على أعلى مستوى وتحليل بي سي أر، متابعا أن هناك من عاد من المطار بسبب فيروس كورونا.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك دقة في الإجراءات الاحترازية والصحية، وبيتعمل تحليل بي سي ار والجميع حاصل على لقاح كورونا كشرط أساسي للحضور.



