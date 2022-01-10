تغليظ عقوبة التحرش.. ماكرون يعلن إجراءات أمنية جديدة لحماية الفرنسيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه يعلم التحديات التي تواجهه خلال عام 2022، مدافعا عن سياسته في مجال الأمن، معلنا رفع الموازنة المخصصة لحفظ الأمن ومضاعفة عدد عناصر الشرطة.

وخلال زيارة الإثنين لمدينة نيس، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر لها في أبريل 2022، أعلن ماكرون رصد 15 مليار يورو في الموازنة المخصصة لحفظ الأمن، على مدى 5 أعوام، بزيادة 25% مقارنة مع الموازنة الحالية.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه أوفى بالتزاماته خلال السنوات الخمس الأخيرة وقام بإعادة الاستثمار في مجال أمن البلاد، مشيرا إلى إيجاد 10 آلاف فرصة عمل في صفوف القوى الأمنية وتحديث أسطول الآليات منذ 2017.

كما أعلن ماكرون مضاعفة عدد عناصر الشرطة على الأرض حتى عام 2030، خاصة من خلال إلغاء مهام المساعدة وإعادة التنظيم، ما يسمح بإضافة 3000 عنصر في الشوارع، فضلا عن إنشاء 200 مركز لألوية الدرك في الأرياف.

وقرر ماكرون زيادة الغرامة على التحرش ثلاث مرات لتصبح 300 يورو، لتكون عقوبة رادعة وفعالة، مؤكدا مضاعفة عدد عناصر الشرطة في وسائل النقل.

وأشار ماكرون إلى رفع الموازنة المخصصة للقضاء بنسبة 30% خلال فترة ولايته.

يأتي ذلك في ظل انتقادات من اليمين لسياسة ماكرون تجاه ملف الأمن، بينما يستعد الرئيس لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأيام المقبلة.

ولن تدخل قرارات ماكرون الجديدة حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل، حيث يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في مارس.