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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفضل المدن السياحية التي تستحق الزيارة في فرنسا 2022.. صور

برج إيفل في باريس
برج إيفل في باريس

من شوارع باريس العتيقة إلى المنتجعات الساحلية العصرية، تقدم فرنسا لزائريها تجربة السياحة لأجمل المناظر الطبيعية في العالم، حيث القلاع التاريخية والكاتدرائية الرائعة والقرى ذات المناظر الرومانسية.

 

السياحة في فرنسا

يشعر زائر فرنسا "بلد الحب" بمزيج رائع بين المعالم الأثرية والأجواء المعاصرة، وكأنه في قصة تعود إلى أجواء القرن الحادي والعشرين، ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن أفضل المدن السياحية التي يمكن زيارتها في فرنسا في 2022.

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برج إيفل
برج إيفل

 

السياحة في باريس 


البداية تكون من برج إيفل، الشعار الحديث لفرنسا، ثم اكتشاف روائع الفن الشهيرة في متحف اللوفر، وقضاء يوما في التظاهر كأنك احد أفراد العائلة المالكة في قصر فرساي الأنيق.

 

وبمرور الوقت يتناول الزائر وجبات الطعام في أحياء باريس حيث الطعام الفرنسي التقليدي المُدرج في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

حدائق قصر فيرساي
حدائق قصر فيرساي

 

السياحة في فيرساي 


تكمن القيمة التاريخية لمدينة فيرساي، لوجود قصر فيرساي التاريخي المدرج في قائمة اليونسكو، وتم تدشينه في عهد لويس الرابع عشر المعروف باسم ملك الشمس عندما وضع القصر معايير للمحاكم الاميرية في أوروبا.

 


السياحة في ستراسبورج 


تتميز هذه المدينة في فرنسا بأنها تحتوي على الكاتدرائية العتيقة والمنازل الساحرة، ومباني لويس الخامس عشر الأنيقة، وتتمتع ستراسبورج بطابع مميز من العالم القديم، وتدعو الشوارع الجذابة المرصوفة بالحصى والقنوات الخلابة للاحياء القديمة الزوار لاستكشاف المدينة.

 

بفضل موقع المدينة المتميز  عند تقاطع طرق المرور والتجارة المهمة على نهر الراين، وازدهرت ستراسبورج طوال تاريخها على مدار 2000 عاما، في القرن الثالث عشر أصبحت اغنى مدينة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومكانا ازدهر فيه الفن والتعلم.

 

اليوم ، لا تزال ستراسبورج مدينة ثقافية ، وتضم متاحف استثنائية للفنون الجميلة وعلم الآثار والحرف الألزاسية التقليدية. تعرف على المزيد حول أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في المدينة من خلال قائمة أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في ستراسبورج.

السياحة في شامونيكس
السياحة في شامونيكس


‎السياحة في شامونيه


بصفتها استضافت أول دورة ألعاب أولمبية شتوية في عام 1924 ، تعد شامونييه دائمًا مكان في كتب التاريخ من أكثر أماكن الجذب السياحي بالإضافة إلى مناطق الجذب الرئيسية هي مونت بلانك (أعلى جبل في أوروبا الغربية) والعديد من مناطق التزلج التي تواجه وادي شامونيه.

 

 تناسب المنحدرات الشديدة والظروف الجوية القاسية المتزلجين الذين يحضرون خصيصا لممارسة رياضة التزلج بشكل أفضل ، ولكن هناك أيضًا مسارات للمبتدئين. وهي المدينة نفسها التي استضافت تصوير فيلم جيمس بوند في وقت سابق.

كنيسة نوتردام في مدينة مارسيل
كنيسة نوتردام في مدينة مارسيل

‎السياحة في مرسيليا


تروق مرسيليا للزوار الباحثين عن تجربة سياحية أصيلة. هذه المدينة العالمية النابضة بالحياة هي أقدم وثاني أكبر مدينة في فرنسا بعد باريس.

 

تتمتع المدينة بأجواء البحر الأبيض المتوسط ​​المميزة ، من منازلها المسقوفة بالقرميد الأحمر إلى قوارب الصيد في مينائها. في كل مكان في مرسيليا ، الزوار قريبون من المياه الزرقاء الهادئة ، سواء كانوا يمشون على طول شارع قديم ساحر مع إطلالة ، أو يشعرون بنسيم البحر المنعش.

 

كما أن تراث المدينة الملون والمتعدد الأعراق يجعل مرسيليا مكانًا رائعًا للزيارة. تعتبر مرسيليا الجسر بين أوروبا وشمال إفريقيا ، وهي موطن لعدد كبير من المهاجرين من الجزائر. من الممكن العثور على الأسواق العربية التقليدية بسهولة.

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