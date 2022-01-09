رئيس غرفة شركات السياحة: مدينة شرم الشيخ تتميز بكنوز إلهية وهبها الله لمصر.. فيديو

قال أحمد الشيخ، رئيس غرفة شركات السياحة في شرم الشيخ، إن مدينة شرم الشيخ تتميز بكنوز إلهية وهبها الله لمصر، معقبا: "يجب التسويق لها بشكل كبير لجذب السياح من مختلف دول العالم".

وأضاف "الشيخ"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مصر تتمتع بمناطق سياحية وسياحة متعددة بشكل كبير، يستطيع أي شخص بالعالم أن يتمتع بها".

وأشار: "وزارة الصحة قامت بمجهودات جبارة للوقاية من فيروس كورونا، بداية من وضع شروط وإجراءات احترازية، مرورا بتطعيم كل العامين في قطاع السياحة بلقاح كورونا".

وأوضح: "كل العاملين حاليا في السياحة موجودين بفضل جهود وزارة الصحة"، مؤكدا: "لولا وزارة الصحة والقطاع الصحي ما كان أحد يتواجد حاليا في شرم الشيخ".

