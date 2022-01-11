ممثل مصر لحقوق الإنسان: واجهنا الإرهاب نيابة عن العالم

تحدث ممثل مصر بـ نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، قائلا إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية.

وأضاف ممثل مصر بـ نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أن الاستراتيجية لم تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية فقط بل امتدت لجوانب عدة، كما أن الدولة المصرية واجهت نيابة عن العالم موجة إرهابية شديدة العنف.

وتابع: “تلك الموجة تطلبت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها لحماية المصريين حينها، ولكن فور نجاح مصر في مكافحة الإرهاب قرر الرئيس السيسي إلغاء قرار مد حالة الطوارئ في البلاد”.

وأكد أنه في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تم إطلاق عدة مبادرات مثل مبادرة حياة كريمة التي توفر للمواطنين الحصول على الحياة الإنسانية بشكل متكافئ.