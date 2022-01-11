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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا.. زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم فنلندا وديا استعدادا لمونديال 90

أحمد الكاس نجم منتخب
أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق

شهد يوم الاربعاء الموافق 11 يناير عام 1989 فوز منتخب مصر علي نظيره منتخب فنلندا بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي.

 

أقيم اللقاء الودي على ملعب ستاد المحلة ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض تصفيات الدور الاول لمونديال ايطاليا 90.

 

التعادل الايجابي كان سيد الموقف في الشوط الأول حيث تقدم ميكا ماتي للضيوف في الدقيقة 14 ثم سجل زميله أري هيلم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30.

 

بينما أحرز هدف الفوز للمنتخب أحمد الكاس في الدقيقة 39 من الشوط الثاني.

 

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

 

أيمن طاهر
هانى رمزى 
هشام يكن 
ياسر فاروق
ربيع ياسين
خالد عيد
عفت نصار
رضا عبد العال
هشام عبد الرسول
محمد عبد الجليل 
أيمن شوقى

فيما ضم تشكيل منتخب فنلندا كل من:

كارل لاوكانين
إيلكا ماكيلا
إركا بيتاجا
آري هيكينين
ماركو كانيرفا
جارمو ألاتينسيو 
كاري اوكونن
آري هيلم
ميكا ماتي باتيلاينن

مصر فنلندا منتخب مصر مونديال ايطاليا أحمد الكأس

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