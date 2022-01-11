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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذكرى الـ 20 لافتتاحه.. خبراء أمميون يدعون إلى إغلاق معتقل جوانتانامو.. فيديو

معتقل جاونتانامو
معتقل جاونتانامو

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات يظهر من خلالها، دعا خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة الإثنين الولايات المتّحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان" منذ افتتحته واشنطن قبل 20 عاماً في إطار "الحرب على الإرهاب" التي شنّتها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي بيان مشترك، قال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون باسمها، إنّ "عشرين سنة من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأيّ حكومة، ولا سيّما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان".

وتزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى جوانتانامو في 10 كانون يناير 2002.

 

"ثقب أسود قانوني

ووصف الخبراء المستقلّون هذا المعتقل بأنّه "ثقب أسود قانوني"، و"وصمة عار" على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون.

الإرهاب الولايات المتحدة الأمم المتحدة الانسان المعتقلين

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