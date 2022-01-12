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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء12 -1 -2022 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأثنين الموافق 12-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل 

 

 برج الحمل يُنصح بالتركيز أكثر على دراساتك وكتاباتك. القليل من الإهمال يمكن أن يكون ضارًا لك و يُنصح بتجنب الحديث كثيرًا هنا وهناك مع الزملاء. 

 برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو 

 

اليوم سيكون متوسط ​​اليوم بالنسبة لرجال الأعمال. هذا ليس الوقت المناسب لأي نوع من التغيير في الأعمال التجارية. بالحديث عن صحتك ، اليوم قد تصاب بالحمى وما إلى ذلك.

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو 

 

برج الجوزاء  قد يكون هناك مرارة في العلاقة مع شريك الحياة. قد تضطر إلى مواجهة الكثير من الانتقادات اليوم بسبب طبيعتك النارية. الأفضل أن تتحكم في نفسك ، وإلا ستختفي سعادة حياتك الزوجية. 

برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

 

من وجهة نظر اقتصادية ، يمكن أن يكون اليوم أفضل بالنسبة لك. هناك علامات على زيادة في دخلك. ومع ذلك ، يُنصح في هذا الوقت بتجنب أي نوع من التسرع فيما يتعلق بالمال

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

. اليوم سيكون حافل بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. قد تضطر إلى العمل بجد اليوم وقد تكون هناك عقبات في المهام التي يتم إكمالها بسهولة.  

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برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

 

لا تأخذ أي نوع من الإهمال فيما يتعلق بالصحة ، خاصة في ظل هذا الوباء العالمي ، يجب أن تكون متيقظًا. بالحديث عن حياتك الشخصية ، هذه المرة ستكون مفيدة لك قد يغضب منك بعض أفراد المنزل. 

برج  الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

 

. اليوم سيكون يوم حافل بالنسبة لك من وجهة نظر العمل و قد تضطر إلى العمل بجد اليوم. اليوم قد تكون هناك عقبات في المهام التي يتم إكمالها بسهولة. لا تأخذ أي نوع من الإهمال فيما يتعلق بالصحة ، خاصة في ظل هذا الوباء العالمي ، يجب أن تكون متيقظًا. 

 برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر 

 اليوم قد يقلل عبء العمل المعلق في المكتب قليلاً. بصرف النظر عن هذا ، سيكون التنسيق مع كبار المسؤولين أفضل أيضًا. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. ستكون صحة الوالدين جيدة. سيزداد الحب في العلاقة مع زوجتك. 

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر 

 

 اليوم يمكنك الحصول على اقتراح جيد يتعلق بالعمل من كبار الضباط. إذا كنت تقوم بعملك بعملك الشاق الكامل بهذه الطريقة ، فبإمكانك قريبًا إحراز تقدم كبير.

 من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مهمًا جدًا لرجال الأعمال ، خاصة أنه يمكنك التخلص من المخاوف المتعلقة بالمال. هناك احتمال قوي للحصول على أرباح متعثرة

 برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير 

 

اليوم سيثبت أنه يوم أفضل من الناحية الاقتصادية. بالحديث عن عملك ، من المرجح أن يكون اليوم يومًا مليئًا بالتحديات للموظفين.

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

 

سيكون العقل سعيدًا جدًا للحصول على بعض الأخبار الجيدة من زوجتك. قد تأخذ حياتك الزوجية منعطفًا جديدًا.

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

 

 بالحديث عن عملك ، سيكون عبء العمل أكثر على الأشخاص الذين يقومون بوظائف حكومية اليوم. 

 

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