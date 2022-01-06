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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الخميس 6-1- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الخميس  الموافق 6-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل 

 

من المحتمل أن تنفق الكثير من المال على حسن ضيافتهم. ومع ذلك ، يُنصح بعدم المبالغة في الإنفاق لإثارة إعجاب الآخرين. سيكون هناك انسجام جيد في العلاقة مع زوجتك

 

 برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو 

 

 القطيعة مع الشريك ممكنة أيضًا. من ناحية أخرى ، من المرجح أن يكون عبء العمل أكثر على الموظفين اليوم. في مثل هذه الحالة ، يمكن ملاحظة بعض الانزعاج في سلوكك.

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو 

 

سوف تقضي وقتًا رومانسيًا للغاية مع زوجتك. يمكنك أيضًا شراء هدية قيمة لمن تحب. قد تقابل فجأة صديقًا قديمًا في الجزء الثاني من اليوم. بعد وقت طويل ، ستنتعش اليوم بعض ذكرياتك القديمة مرة أخرى.

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برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

 

لا تدع الغرباء يتدخلون في شؤونك الشخصية. يمكن أن تزيد مشاكل الحياة الشخصية من إجهادك اليوم ، مما يجعلك غير قادر على التركيز بشكل صحيح على عملك. ومع ذلك ، عليك تجنب مثل هذه الأشياء. قد يضطر رجال الأعمال إلى النضال كثيرًا اليوم. ومع ذلك ، في النصف الثاني من اليوم ، من المحتمل أن تحصل على النتائج المناسبة لعملك الشاق.

 

 

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

 

عند الحديث عن العمل ، يحتاج الموظفون إلى التصرف بشكل صحيح أمام رئيسهم في المكتب. إذا قدموا لك اليوم أي نصيحة تتعلق بالعمل ، فعليك أن تفكر في ذلك. هو مصلحتك في هذا. 

 

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

 

يمكن لرجال الأعمال الحصول على أرباح كبيرة. هناك احتمال كبير بحدوث قفزة كبيرة في حالتك المالية. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم أفراد الأسرة. ستكون حالتك المالية جيد

 

 

برج  الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

 

سيكون اليوم مكلفًا من حيث المال ، ولكن لا توجد مشكلة كبيرة ظاهرة. إذا كنت تحاول زيادة دخلك ، فبإمكانك تحقيق النجاح قريبًا. قد يتدهور الانسجام في العلاقة مع زوجتك. ستكون هناك ضراوة في طبيعة الحبيب اليوم. الأفضل أن تتصرف بطريقة متوازنة. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، قد يكون لديك حساسية أو عدوى.

 

 

 برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر 

 

سيبقى جو المنزل هادئًا. اليوم سيكون يومًا جيدًا للغاية مع أحبائهم. حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع زوجتك. ت

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر 

 

سيبقى جو المنزل هادئًا. اليوم سيكون يومًا جيدًا للغاية مع أحبائهم. حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع زوجتك. تحتاج إلى تجنب التعارضات غير الضرورية. اليوم سيكون متوسط ​​اليوم بالنسبة لك من حيث المال. لكي تكون بصحة جيدة ،

 

 برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير 

 

 

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

 

 

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

 

 

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

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